Fußball : Hansa Rostock startet Saisonvorbereitung

Der FC Rostock startet am Montag die Vorbereitung für die Saison in der 3. Fußball-Liga. Zunächst müssen die Neuzugänge antreten, ehe am Mittwoch die komplette Mannschaft von Trainer Jens Härtel in das Übungsprogramm einsteigt. Die Hanseaten haben in Verteidiger Damian Roßbach (Karlsruher SC), den beiden Mittelfeldspielern Björn Rother (1. FC Magdeburg) und Manuel Farrona Pulido (VfL Osnabrück) sowie Außenstürmer Gian Luca Schulz (Union Fürstenwalde) vier Neue verpflichtet.

Avatar_prignitzer von dpa

27. Juli 2020, 02:53 Uhr