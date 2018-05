Fußball : Hansa Rostock und FC Mecklenburg Schwerin im Pokal-Finale

Hansa Rostock steht erneut im Finale des Fußball-Landespokals. Dazu brauchte die Dotchev-Elf beim 7:2 in Torgelow aber die Verlängerung. Endspielgegner ist Oberligist FC Mecklenburg Schwerin nach einem klaren 4:0 beim TSV Bützow.

von dpa

10. Mai 2018, 10:01 Uhr

Titelverteidiger FC Hansa Rostock und der FC Mecklenburg Schwerin haben das Finale des Fußball-Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Der Fußball-Drittligist setzte sich am Mittwochabend 7:2 nach Verlängerung (2:2, 0:0) beim Oberligisten Torgelower FC Greif durch. In der anderen Halbfinal-Begegnung ebenfalls am Mittwochabend gewann Oberligist FC Mecklenburg Schwerin beim Verbandsligisten TSV Bützow mit 4:0 (1:0).

Hansa tat sich vor 1473 Zuschauern in der Torgelower Gießerei-Arena allerdings überaus schwer und musste sogar in die Verlängerung. «Ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben. Wir haben viel Kraft investiert. Kompliment an den Gegner», sagte Trainer Pavel Dotchev.

Mounir Bouziane (91./93.) Selcuk Alibaz (57.), Oliver Hüsing (71.), Fabian Holthaus (93.), Julian Riedel (105.) und Tim Väyrynen (116.) erzielten die Tore für die Rostocker. Nick Stövesand (47.) und Marcin Mista (83.) trafen für die Hausherren.

Die Schweriner stehen erstmals im Endspiel. Karim Barka Hemgard (44.) Cristopher Kaminski (53.), Tino Witkowski (57.) und Evgeni Pataman (75.) schossen vor 450 Zuschauern in Bützow die Tore für den Oberligisten. «Die Mannschaft widmet den Erfolg unserem Ex-Coach Enrico Neitzel. Es ist auch sein Verdienst, dass wir nun im Finale stehen», sagte Kapitän Kaminski dem «Sportbuzzer». Neitzel war bei den abstiegsgefährdeten Mecklenburgern Ende April beurlaubt worden.

Das Finale wird erneut in Neustrelitz stattfinden. Die Spielstätte des Regionalligisten TSG Neustrelitz war in diesem Jahrzehnt bereits dreimal Austragungsort. Das diesjährige Endspiel ist für den 21. Mai (14.30 Uhr) angesetzt. Der Sieger ist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs 2018/2019 qualifiziert.