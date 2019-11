Fußball : Hansa Rostock unter Druck: Sieg gegen Würzburg Pflicht

Hansa Rostock steht unter Druck. Nach drei Niederlagen und schwachen Leistungen muss das Härtel-Team gegen Würzburg gewinnen, um nicht in den Tabellenkeller der 3. Liga abzurutschen. Nach Bülow fehlt aber in Nartey ein weiterer Aktivposten verletzungsbedingt.

30. November 2019, 10:04 Uhr

Nach drei Niederlagen in Serie steht Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock heute im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers mächtig unter Druck. Bei einer weiteren Pleite droht der Absturz in den Tabellenkeller. «Wir wollen mit allem, was wir haben, verteidigen und mit allem versuchen, Tore zu erzielen», sagte Trainer Jens Härtel.

Die Hanseaten müssen ihre Defensivabteilung erneut umstellen. Nach Kai Bülow fällt nunmehr in Nikolas Nartey ein zweiter defensiver Abräumer vor der Viererkette verletzungsbedingt aus. Weitere personelle Veränderungen sind nach den zuletzt schwachen Auftritten sehr wahrscheinlich.