Fußball : Hansa Rostock will an die Tabellenspitze: Rhein wieder dabei

Der FC Hansa Rostock will Dynamo Dresden wenigstens für eine Nacht von der Tabellenspitze der 3.

Rostock | Fußball-Liga verdrängen. „Die Partie wird alles von uns fordern. Wir haben etwas gut zu machen nach der Leistung gegen Magdeburg“, sagte Trainer Jens Härtel vor dem Gastspiel am heutigen Freitagabend (19.00 Uhr) beim FC Bayern München II. Mit dem achten Auswärtssieg würden die Hanseaten zumindest vorübergehend vorbeiziehen an den Sachsen, die am Samst...

