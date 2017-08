Fußball : Hansa Rostock will Hertha BSC ärgern

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock rechnet sich in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde am Montag (20.45 Uhr/ARD live) gegen den hohen Favoriten Hertha BSC aus der Bundesliga etwas aus. «Für Hertha ist es das erste richtige Spiel. Wir haben etwas mehr Praxis aus der Meisterschaft. Wir haben viel Gutes gezeigt und gehen selbstbewusst in das Duell. Ich schätze die Chance aufs Weiterkommen immer noch auf 30:70», sagte Hansa-Trainer Pavel Dotchev am Freitag.