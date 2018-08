Fußball : Hansa Rostocks Soukou: Nur nicht Bayern, Schalke oder BVB

Hansa Rostocks Pokalheld Cebio Soukou möchte in der zweiten Runde des DFB-Pokals den deutschen Top-Clubs aus dem Wege gehen.

von dpa

22. August 2018, 13:04 Uhr

«Die Freude ist einfach riesig, dass wir ein weiteres Pokalspiel im Ostseestadion bestreiten dürfen», sagte der Offensivmann dem Webportal «dfb.de». «Es muss aber nicht unbedingt Bayern München, Schalke 04 oder Borussia Dortmund sein. Besser wäre es, wenn wir einen machbareren Gegner zugelost bekommen würden. Denn eines ist sicher: In der zweiten Runde soll noch nicht Schluss sein.»

Soukou hatte am vergangenen Samstag mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblichen Anteil an Hansas 2:0-Sieg in der ersten Pokalrunde gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart. Auch in der Liga hat sich der Angreifer, der in der Sommerpause vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue an die Küste gewechselt ist, mit drei Toren aus vier Partien auf Anhieb bei seinem neuen Club durchgesetzt.

«Ich habe mich schnell eingelebt und in der neuen Mannschaft gut zurechtgefunden», sagte der 25-Jährige und lobte den Trainer. «Pavel Dotchev war einer der Hauptgründe, warum ich mich für einen Wechsel zu Hansa Rostock entschieden habe. Ich verstehe mich klasse mit ihm und er weiß, wie er mit mir als Spieler umzugehen hat.»

Die zweite Runde wird am kommenden Sonntag (18.00 Uhr/ARD live) im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost. Als Drittligist bekommt Hansa in jedem Fall erneut Heimrecht.