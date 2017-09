Fußball : Hansa will Bann brechen: Erster Heimsieg Pflicht

Hansa Rostock will endlich in die Erfolgsspur zurück. Das Team von Trainer Pavel Dotchev nimmt heute (14.00 Uhr/NDR Fernsehen live) gegen den VfR Aalen den sechsten Anlauf auf den ersten Heimsieg in dieser Saison in der 3. Fußball-Liga. «Wenn wir hartnäckig bleiben, positiv bleiben und an uns glauben, haben wir auch die Chance zu gewinnen», sagte Dotchev.