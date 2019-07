Fußball : Hansa zum Training nach Barsinghausen: Test bei Wolfsburg

Für den FC Hansa Rostock beginnt am heutigen Dienstag mit einem Trainingslager im niedersächsischen Barsinghausen die nächste Phase der Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Fußball-Liga. Trainer Jens Härtel will mit dem neu formierten Kader - mehr als zehn Spieler haben den Club verlassen, mehr als zehn neue Akteure sind da - am Feinschliff arbeiten. Allerdings beklagt Hansa in den Verteidigern Nico Neidhart und Paul Wiese auch schon zwei verletzte Spieler.

von dpa

02. Juli 2019, 02:13 Uhr

Zum Programm des viertägigen Camps gehören auch zwei weitere Testspiele. Am Mittwoch ist in Barsinghausen der westdeutsche Regionalligist SV Rödinghausen der Gegner, am Freitag gastieren die Mecklenburger beim Bundesligisten VfL Wolfsburg.