Fußball : Hansas Pokalspiel in Greifswald erneut verlegt

Das bereits einmal ausgefallene Viertelfinale im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern zwischen dem Greifswalder FC und dem FC Hansa Rostock muss erneut verlegt werden. «Selbst wenn der Schnee am Dienstag getaut sein sollte, so werden wir eine große Menge an Tauwasser zu erwarten haben, und der Platz wird nicht bespielbar sein», teilte GFC-Sportvorstand Daniel Gutmann auf der Website des Vereins mit.

von dpa

02. April 2018, 11:19 Uhr

Das Spiel sollte ursprünglich am 27. Februar stattfinden, wurde wegen der Unbespielbarkeit des Platzes allerdings ebenso abgesagt wie nun auch der erste Ausweichtermin am Dienstagabend. Das Duell soll nach neuen Plänen nunmehr am 10. April (19.00 Uhr) stattfinden.

Der Sieger der Partie trifft im Halbfinale auf den Oberligisten Torgelower FC Greif. In der anderen Semifinalbegegnung stehen sich Verbandsligist TSV Bützow und Oberligist FC Mecklenburg Schwerin gegenüber.

Das Finale findet am 21. Mai 2018 statt. Der Sieger ist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs 2018/2019 qualifiziert.