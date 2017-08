Schifffahrt : Hanse Sail in Rostock geht auf Zielgerade

Am Schlusstag der Hanse Sail in Rostock nutzen noch einmal Tausende Besucher die Möglichkeit zu Segeltouren. Die - trotz des Unfalls am Vortag - oft voll besetzten Schiffe starteten am Sonntagvormittag bei sonnigem Wetter zu mehrstündigen Ausfahrten auf die Ostsee. Großsegler wie die russische «Sedov» blieben aber am Passagierkai festgemacht und luden Interessierte zu Bordbesichtigungen.