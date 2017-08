Schifffahrt : Hanse Sail in Rostock geht zu Ende

Nach vier Tagen geht am Sonntag die Hanse Sail in Rostock zu Ende. Dabei bietet das maritime Volksfest im Stadthafen und im Ostseebad Warnemünde erneut ein buntes Programm an Land und zahlreiche Möglichkeiten zu Ostsee-Törns. Mit rund 200 teilnehmenden Schiffen gehört die Hanse Sail zu den größten Treffen von Traditionsseglern. Nachdem Wolken und Schauer die zurückliegenden Tage bestimmt hatten, versprechen die Meteorologen für Sonntag wieder sonniges Wetter, von dem auch die Teilnehmer der Segeltouren profitieren würden. Für Aufsehen gesorgt hatte bei der Ausfahrt am Samstag eine Schiffskollision mit mehreren leicht verletzten Passagieren an Bord des Traditions-Eisbrechers «Stettin».