Feste : Hanse Sail: Jubiläumsfeier in kleinerem Format

Nach dem coronabedingten Ausfall im Vorjahr feiert die Hanse Sail in Rostock ihre 30.

Rostock | Auflage nun 2021 in kleinerer Form. Die Organisatoren stellten am Dienstag in Schwerin ein pandemiegerechtes Konzept für das größte Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern vor. Demnach soll es 15 räumlich getrennte Erlebnisbereiche geben. Einbezogen würden neben dem Stadthafen auch der IGA-Park sowie Warnemünde mit Promenade, Kurpark und Passagierkai. ...

