Arbeit : Hartz-IV-Bezieher: Mehr als die Hälfte seit Jahren betroffen

Mehr als die Hälfte der Hartz-IV-Empfänger in Mecklenburg-Vorpommern sind schon vier Jahre oder länger auf die Sozialleistung angewiesen. Im Dezember 2018 traf dies auf 55 Prozent der Betroffenen zu, wie aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Höher war dieser Anteil nur noch in Brandenburg (58,5 Prozent), Sachsen-Anhalt (57 Prozent) und Sachsen (56,8 Prozent). Der Wert für Deutschland lag bei 48,2 Prozent - dabei im Westen bei 45,7 und im Osten bei 55,2 Prozent.

Avatar_prignitzer von dpa

01. Oktober 2019, 06:13 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern gab es demnach im Dezember 41 028 Arbeitslose, die Hartz IV bezogen. Davon bekamen 22 571 die Leistung bereits vier Jahre oder länger.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald lag der Anteil der Langzeit-Betroffenen mit 60,6 Prozent am höchsten, gefolgt vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 59 Prozent. In Schwerin war er mit 44,5 Prozent am geringsten. In Rostock und dem Landkreis Nordwestmecklenburg waren es jeweils 51,8 Prozent, im Landkreis Ludwigslust-Parchim 52,9 Prozent, in Vorpommern-Rügen 54,4 und im Landkreis Rostock 55,2 Prozent.