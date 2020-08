Festspiele : Haselböck startet Festspiele-Intendanz

Die aus Österreich stammende Musikmanagerin Ursula Haselböck tritt am 1. September ihren Posten als neue Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern an. Die 38-Jährige kam über Stationen in Wien und Berlin nach Schwerin, wo die Festspiele ihren Sitz haben. Zuletzt arbeitete sie als Dramaturgin am Konzerthaus Berlin, das von einem früheren Festspiele-Indendanten, Sebastian Nordmann, geleitet wird.

28. August 2020, 07:45 Uhr