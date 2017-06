Prozesse : Hauptzeuge wird im Prozess um Agrar-Einbruchserie angehört

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Die Gruppe aus Polen soll im Vorjahr mindestens 18 Einbrüche bei Landwirten an der Autobahn 20 in Vorpommern, an der Seenplatte und in der Uckermark begangen haben. Gestohlen wurden Pflanzenschutzmittel, Fahrzeuge und Werkzeug im Wert von mehr als 500 000 Euro.

Die Polizei bildete wegen der Serie und der Unruhe in den Betrieben damals eine Sonderkommission. Das Duo und zwei mutmaßliche Komplizen waren im Oktober bei Grischow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) gefasst worden, als sie vermutlich Betriebe auskundschafteten. In den Autos der Männer fanden die Ermittler auch Einbruchwerkzeug. 2017 gab es inzwischen wieder elf solcher Einbrüche oder versuchte Einbrüche in Agrarbetrieben.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 02:50 Uhr