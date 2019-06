Brände : Haus brennt nach Blitzeinschlag und wird komplett zerstört

von dpa

16. Juni 2019, 09:50 Uhr

Nach einem Blitzeinschlag ist ein Einfamilienhaus in Lindenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Samstagabend in Brand geraten und völlig zerstört worden. Zunächst habe der Dachstuhl gebrannt, das Feuer breitete sich dann auf das gesamte Haus aus, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen. Nachbarn hätten den Blitzeinschlag beobachtet und dem Hausbesitzer Bescheid gesagt, der in der Nähe war. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.