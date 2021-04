Gesundheit : Hausärzteverband für kontinuierliche Impfstoffbelieferung

Der Hausärzteverband Mecklenburg-Vorpommerns dringt auf eine kontinuierliche und beständig steigende Belieferung der Arztpraxen mit Corona-Impfstoffen.

Schwerin | „Wer eine schnelle Durchimpfung der Bevölkerung erreichen möchte, sollte endlich Vertrauen in Hausärzte und ihre Kompetenzen als Impfexperten aufbringen und diese unterstützen. Die Hausarztpraxen könnten in kurzer Zeit weit mehr Dosen verimpfen, als ihnen bislang zur Verfügung stehen“, heißt es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung des Verbandes....

