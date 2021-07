Kriminalität : Hausbootverleih-Fake-Homepage: Betrüger kassieren Anzahlung

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte warnt vor Betrügern, die Bootstouristen mit einer Fake-Internetseite um ihr Geld bringen.

Neubrandenburg | Es gebe etliche Strafanzeigen von Geschädigten aus ganz Deutschland, erklärte eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg. Die Betrogenen hätten auf der Seite www.dein-hausbooturlaub.de Hausboote mieten wollen, vor allem an der Müritz, die als besonders beliebtes Hausbootrevier gilt. Auf der Seite werde mit mit Kopien von Bootsfotos und fals...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.