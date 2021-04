Kommunen : Hebung von Riesen-Findling in Altentreptow kommende Woche

Der Fahrplan für die spektakuläre Anhebung des rund 400 Tonnen schweren „Großen Steins“ in Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) steht.

Altentreptow | Der Fahrplan für die spektakuläre Anhebung des rund 400 Tonnen schweren „Großen Steins“ in Altentreptow (Mecklenburgische Seenplatte) steht. Wie Bürgermeister Volker Bartl (parteilos) am Dienstag erklärte, sind die Vorbereitungen soweit gediehen, dass der acht Meter lange Riesen-Findling am 6. und 7. Mai etwa 2,5 Meter nach oben gehievt werden kann. D...

