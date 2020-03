Brände : Heißes Öl vergessen: Brand in Jugendwohneinrichtung

Weil eine Jugendliche Öl auf dem Herd vergessen hat, das anschließend Feuer fing, ist in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein Sachschaden von etwa 10 000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand in einer Jugendwohneinrichtung am Samstag niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Avatar_prignitzer von dpa

22. März 2020, 10:44 Uhr

Demnach wollte eine 16 Jahre alte Bewohnerin in ihrer Küche Öl zum Frittieren erhitzen und vergaß dieses während sie telefonierte. Das Öl erhitzte sich so stark, dass es anfing zu brennen. Eine weitere Bewohnerin bemerkte den Brand und holte eine Betreuerin zu Hilfe. Diese versuchte das Feuer zunächst selbst erfolglos zu löschen. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde die gesamte Unterkunft von den Einsatzkräften evakuiert. Später konnten alle Bewohner wieder in die Einrichtung zurückkehren.