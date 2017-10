Geschichte : Helmut-Kohl-Gedenkstein in Teterow eingeweiht

Ein Gedenkstein für die deutsche Einheit und die Verdienste des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl (1930-2017) ist am Dienstag in Teterow eingeweiht worden. Es ist der erste Gedenkstein in Mecklenburg-Vorpommern für den im Juni gestorbenen «Kanzler der Einheit». Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte den etwa 1,40 Meter hohen Findling Ende August bei einer Veranstaltung in Tellow vorgestellt. Dann wurde er nach Teterow gebracht - in die geografische Mitte Mecklenburg-Vorpommerns. Anlass für die Einweihung war der 27. Jahrestag der Wiedervereinigung.