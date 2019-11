Wetter : Herbst 2019: 43 Prozent mehr Regen in Mecklenburg-Vorpommern

Im Herbst 2019 hat es in Mecklenburg-Vorpommern deutlich mehr geregnet als im langjährigen Durchschnitt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in einer ersten Auswertung des am Samstag endenden meteorologischen Herbsts mitteilte, fielen etwa 210 Liter pro Quadratmeter. Das seien 43 Prozent mehr als im Durchschnitt (145 Liter).

Avatar_prignitzer von dpa

29. November 2019, 16:36 Uhr

Die Sonne schien mit rund 275 Stunden weniger als sonst. Der Wert liegt rund 11 Prozent unter dem langjährigen Mittel (312 Stunden). Damit war Mecklenburg-Vorpommern das zweitsonnenscheinärmste Bundesland. Mit im Schnitt 10,3 Grad war es etwas wärmer (Durchschnitt: 9 Grad). Kalendarisch endet der Herbst erst am 21. Dezember.

Deutschlandweit war der Herbst 2019 ebenfalls etwas zu warm. Die rund 2000 Messstationen verzeichneten überdurchschnittlich viel Regen. Es regnete rund elf Prozent mehr als im Durchschnitt. Ziemlich im Mittel lag die Sonne, sie schien 315 Stunden lang vom Herbsthimmel. Insgesamt war der Herbst laut DWD «recht durchschnittlich».