Bevölkerung : Herz-Kreislauf häufigste Todesursache: Leichter Rückgang

Herz-Kreislauf-Krankheiten sind auch im Jahr 2019 die häufigste Todesursache in Mecklenburg-Vorpommern gewesen, ihr Anteil sinkt aber leicht.

Schwerin | Von den 21 702 Sterbefällen in dem Jahr entfielen 8286 oder 38,2 Prozent auf diese Ursache, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mitteilte. Im Jahr davor waren es 38,7 Prozent gewesen, 2017 noch 39,3. Im Jahr 2015 waren 40,6 Prozent aller Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Krankheiten zurückgeführt worden. Krebserkrankungen lagen 2019 m...

