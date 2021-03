Krankenhäuser : Herzexperten vertiefen Zusammenarbeit

Die Universitätsmedizin Greifswald (UMG) und das Klinikum im benachbarten Karlsburg wollen künftig noch enger in den Bereichen Kardiologie und Herzchirurgie zusammenarbeiten.

Karlsburg | Dazu sind sie als Herzmedizinisches Zentrum Vorpommern in den Krankenhausplan des Landes aufgenommen worden. „Die Patienten profitieren von krankenhausübergreifendem Expertenwissen“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU), der am Montag in Karlsburg entsprechende Urkunden überreichte. Beide Häuser gewährleisteten eine 24 Stunden-Versorgung für...

