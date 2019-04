Landtag : Hesse begrüßt «Fridays for Future»

Schulschwänzer oder Klimaaktivisten? Die maßgeblich von Schülern getragene Aktion «Fridays for Future» ruft bei Politikern und in der Öffentlichkeit ein unterschiedliches Echo hervor. Nun debattiert auch der Schweriner Landtag darüber.

von dpa

12. April 2019, 12:54 Uhr

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat in der Debatte um die regelmäßigen «Fridays for Future»-Protestaktionen erneut auf die bestehende Schulpflicht verwiesen, gleichzeitig aber Verständnis für die Aktionen geäußert. «Die Rechtslage ist klar. Wir sind aber alle auch Menschen mit persönlichen Haltungen», sagte die Ministerin am Freitag im Landtag in Schwerin. Von den Kindern könnten auch die Erwachsenen lernen. «Es geht ihnen nicht um Meinungsmache. Es geht ihnen schlichtweg um ihre Existenz, ihre Lebensgrundlage, um unseren Planeten.» Mit ihren Demonstrationen machten die Schüler auf Versäumnisse in der Klimapolitik aufmerksam. Hesse rief die Lehrer auf, die Aktionen in den Unterricht zu integrieren, dann werde nicht gegen die Schulpflicht verstoßen. Der AfD-Abgeordnete Horst Förster kritisierte die Aktionen als «Schulschwänzen für die Zukunft».