Schulen : Hesse regelt Schulwanderungen und Schulfahrten neu

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Sep.2017 | 12:26 Uhr

Für Eltern und Lehrer an öffentlichen Schulen soll es künftig einfacher sein, Schulfahrten und Schulwanderungen zu organisieren. Außerdem soll es für sie mehr Rechts- und Planungssicherheit geben, teilte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Freitag in Schwerin mit. Sie stellte eine neue Verwaltungsvorschrift sowie eine Handreichung für die Schulen vor. So gebe es jetzt erstmals einheitliche Formulare für alle Schulen, in denen die Übertragung des elterlichen Sorgerechts auf Lehrer und Begleiter der Schüler geregelt wird. Neu ist Hesse zufolge auch eine zweite Klassenfahrt für die Klassenstufen 5 bis 10. Damit könnten Schüler bis zum Realschulabschluss drei Mal auf Klassenfahrt gehen, Abiturienten vier Mal.