Fußball : HFC verliert Derby in Rostock: Abstiegs-Vorsprung schmilzt

Das erste Punktspiel vor Zuschauern seit fünf Monaten hat die Spieler des Halleschen FC nicht beflügelt.

Rostock | Die Schützlinge von Trainer Florian Schnorrenberg verloren am Samstag das Ostderby beim FC Hansa Rostock mit 0:1 (0:1). Während die Ostseestädter mit dem vierten Sieg in Folge ihren zweiten Platz festigten, blieben die Saalestädter zum vierten Mal in Folge ohne vollen Erfolg und verloren in der Schlussphase auch noch verletzungsbedingt ihren Torjäger ...

