Hochschulen : Hilfe für Studierende in Krise: Antragsbearbeitung startet

Avatar_prignitzer von dpa

29. Juni 2020, 06:27 Uhr

Mehrere Hundert Studierende in Mecklenburg-Vorpommern hoffen nach coronabedingtem Nebenjob-Verlust auf staatliche Finanzhilfe. Beim Studierendenwerk Rostock-Wismar gingen nach Angaben einer Sprecherin seit Mitte Juni etwa 400 Anträge auf Überbrückungshilfe ein. Die Bearbeitung starte am Montag, so dass dann auch rasch mit der Auszahlung begonnen werden könne, hieß es. Angaben aus dem Studierendenwerk in Greifswald lagen zunächst nicht vor. Für die Finanzhilfen stellt das Bundesbildungsministerium insgesamt 100 Millionen Euro bereit. Den Angaben zufolge werden je nach nachgewiesener Bedürftigkeit zwischen 100 Euro und 500 Euro als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Das Geld soll insbesondere Studierenden helfen, die ihr Studium durch Nebenjobs etwa als Kellner finanzieren und diese wegen der Corona-Krise nicht ausüben können oder konnten.