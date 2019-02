Denkmäler : Hilfe von Denkmalschutz-Stiftung für 50 Denkmäler in MV

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) hat im vergangenen Jahr die Sanierung von 50 Denkmälern in Mecklenburg-Vorpommern mit 890 000 Euro unterstützt. Damit stand fast jedes zehnte geförderte Denkmal im Nordosten, wie aus einer Mitteilung der Stiftung vom Dienstag hervorgeht. Bundesweit seien 2018 rund 24,1 Millionen Euro in mehr als 490 Projekte geflossen. Das Geld stamme von privaten Spendern, Erträgen der DSD-Treuhandstiftungen, Nachlässen, Geldauflagen und aus Erträgen der Lotterie Glücksspirale.

von dpa

05. Februar 2019, 17:08 Uhr

Zu den Projekten der Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Mecklenburg-Vorpommern gehörte 2018 den Angaben zufolge die ehemalige Heeresversuchsanstalt in Peenemünde. Dabei sei es um den Erhalt des Transformatorenanbaus des ehemaligen Kraftwerks gegangen. Dort ist heute das Historisch-Technische Museum Peenemünde untergebracht. Am Segelschulschiff Gorch Fock I auf der Hafeninsel in Stralsund habe die Stiftung die Wiederherstellung des Ruderstandes und der Ruderanlage gefördert. Der Fangelturm in Grammendorf-Nehringen sei ebenso unterstützt worden wie die Wassermühle in Utzedel-Roidin, die St. Georgen-Kirche in Parchim und die St. Marien-Kirche in Barth.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördere gerne wenig beachtete Denkmale, hieß es. Dazu gehörten Kirchen, Klöster, Schlösser, Bürgerhäuser, technische Denkmäler, archäologische Grabungen und historische Grünanlagen. Die Zahl der geschädigten oder sogar gefährdeten Bauwerke sei groß. Die engagierte Hilfe Vieler für ihren Erhalt sei wichtig. Die Förderung verstehe sich daher auch als Anerkennung des Bemühens von Denkmaleigentümern, Fördervereinen, Kommunen und Gemeinden für die Bewahrung dieses kulturellen Erinnerungsschatzes.