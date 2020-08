Wetter : Hitze, Wochenende und Ferien: Ansturm von Gästen erwartet

An den Stränden der Ostsee und den vielen Seen in Mecklenburg-Vorpommern wird an diesem Wochenende ein Ansturm von Touristen erwartet. «Die Buchungslage ist gut, wir sind fast ausgebucht», sagte die Geschäftsführerin des Verbands Mecklenburgischer Ostseebäder, Anett Bierholz, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Aktuell sei allerdings in den Orten zu spüren, dass wegen des Ferienendes die Tagestouristen aus Mecklenburg-Vorpommern selbst nicht mehr da seien. Das werde sich aber am Wochenende bei dem erwarteten Hochsommerwetter wieder ändern.

Avatar_prignitzer von dpa

06. August 2020, 12:31 Uhr