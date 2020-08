Tourismus : Hitzewochenende lockt zur Ostsee: Reisewelle rollt an

Der übliche Bettenwechsel in den Ferienorten und die Aussicht auf ein traumhaftes Sommerwochenende an der See haben bereits am Samstagmorgen für dichten Verkehr auf den Straßen Richtung Ostsee geführt. «Die Reisewelle rollt schon ganz gut an», sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei im vorpommerschen Grimmen. Reiseziele seien vor allem die Ferieninseln Rügen und Usedom. Das zeige sich insbesondere am Fahrzeugaufkommen auf der Ostsee-Autobahn A20, aber auch auf der Bundesstraße 96, die von Berlin direkt nach Rügen führt.

Avatar_prignitzer von dpa

08. August 2020, 11:04 Uhr