Arbeitsmarkt : Hoch am Arbeitsmarkt: Bundesagentur legt Juli-Zahlen vor

Die gute Auslastung von Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern trotz fehlenden Strandwetters schürt die Hoffnung auf ein neues Hoch am Arbeitsmarkt. Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt heute die neuen Beschäftigungsdaten bekannt. Beobachter rechnen mit weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen auch in Mecklenburg-Vorpommern.