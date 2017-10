Fischerei : Hoch-Zeit auf dem Wasser: Angler stellen Raubfischen nach

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Stralsund/Schwerin (dpa/mv) - Der Herbst ist die Zeit des Raubfischangelns. «Bis Weihnachten beißen Barsch, Hecht und Zander», sagt der Stralsunder Jörn Hetzel, der als Angelguide geführte Touren auf dem Strelasund, dem Bodden und der Ostsee anbietet. Die Fische müssten sich jetzt Winterspeck anfressen und seien dementsprechend in Jagdlaune. Fast jeder zehnte Urlauber angelt während seines Aufenthaltes in Mecklenburg-Vorpommern, berichtet die Sprecherin des Landestourismusverbandes in Rostock, Katrin Hackbarth. Kein Wunder: «Der Touristenfischereischein ermöglicht es Gästen auch ohne Angelschein zu angeln.» Gerade in der Nebensaison sei Angeln eine beliebte Freizeitbeschäftigung. 2005, im ersten Jahr, waren etwa 4300 Touristenfischereischeine ausgegeben worden, 2016 dann 21 700.

