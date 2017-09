Bau : Hochkonjunktur im Bau: Umsatzplus bei fast 19 Prozent

Die gute Baukonjunktur in Mecklenburg-Vorpommern hält an: Die Bauunternehmen erreichten zu Beginn des zweiten Halbjahres 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Umsatzsteigerung von fast 19 Prozent, wie der Bauverband in Schwerin am Donnerstag mitteilte. Berücksichtigt seien Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten. Befragungen der kleineren Unternehmen hätten jedoch ergeben, dass die Situation gewerkespezifisch und regional sehr unterschiedlich ist. Im östlichen Teil des Landes komme die positive Baukonjunktur nicht überall zum Tragen, sagte Hauptgeschäftsführer Jörg Schnell.