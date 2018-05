Hochschulen : Hochschul-Infotage in Greifswald informieren über Angebote

von dpa

03. Mai 2018, 08:13 Uhr

Die Universität Greifswald öffnet von Donnerstag ihre Labore, Hörsäle und Seminarräume für Studieninteressierte. Bis Samstag können sich Abiturienten und Gymnasiasten auf über 280 Veranstaltungen über die Studienangebote der fünf Fakultäten informieren. An den «Open Lecture Days» am Donnerstag und Freitag haben sie Gelegenheit, in den realen Studienalltag reinzuschnuppern, indem sie Lehrveranstaltungen an der Theologischen, der Rechts- und Staatswissenschaftlichen, der Medizinischen, der Philosophischen und der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät besuchen. Am Samstag gibt es dann einen kompakten Informationstag, bei dem auch Stadtverwaltung und Wohnungsbaugesellschaft über das Leben und Wohnen informieren und Fragen der Studieninteressierten beantworten. An der Universität Greifswald werden über 40 verschiedene Studienfächer angeboten, von A wie Anglistik bis Z wie Zahnmedizin. Eröffnet wird der Informationstag durch Energie- und Verkehrsminister Christian Pegel (SPD), der 2001 Jura in Greifswald studierte.