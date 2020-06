Hochschulen : Hochschule per Netz erkunden: Erster «Digi-Infotag»

Wie kann man trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eine Hochschule kennenlernen? Die Neubrandenburger probieren es an diesem Samstag mit einem vollständig «Digitalen Hochschulinformationstag» - dem «Digi HIT 2020», wie eine Sprecherin am Dienstag erklärte. Dabei werden die Fachbereiche in kurzen Videokonferenzen via Internet vorgestellt, Video-Chaträume für Fragen eröffnet und Studierende können auch direkt zu Erfahrungen angesprochen werden. Zu diesen Hochschulinformationstagen kommen sonst mehrere hundert Interessierte mit Eltern nach Neubrandenburg, das rund 100 Kilometer nördlich von Berlin liegt.

Avatar_prignitzer von dpa

09. Juni 2020, 08:17 Uhr

An der Hochschule lernen etwa 2200 jungen Frauen und Männer in 35 Studienrichtungen, darunter Lebensmitteltechnologie, Frühkindliche Bildung, Gesundheitswissenschaften, Naturschutz und Landnutzungsplanung oder Agrarwirtschaft. Etwa ein Viertel der «Neuen» kommen regelmäßig aus dem benachbarten Brandenburg und Berlin, knapp 10 Prozent aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen, rund 50 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern.

Die Hochschule hatte bisher auch mit einem modernen, familiären Campus der kurzen Wege, erschwinglichen Studenten-Wohnungsmieten trotz Zentrumsnähe und der natürlichen Umgebung mit Tollensesee punkten können.