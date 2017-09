Hochschulen : Hochschule Stralsund startet ins Wintersemester

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 14:48 Uhr

Die Hochschule Stralsund ist mit der Immatrikulation der neuen Studierenden am Dienstag offiziell in das neue Studienjahr gestartet. Nach Angaben der Hochschule beginnen in diesem Wintersemester nach aktuellem Stand 557 junge Menschen ein Studium in Stralsund, davon stammen 38 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Einschreibefrist endet am 30. September. Insgesamt lernen 2130 Studierende an der Fachhochschule - 123 kommen aus dem Ausland. Die Hochschule bietet 17 Bachelor- und 9 Master-Studiengänge unter anderem in Maschinenbau, Elektrotechnik oder Wirtschaftsinformatik an. Neu ist der Studiengang Simulation and System Design.