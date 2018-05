Schiffbau : Hochsee-Forschungsyacht in Greifswald gebaut

von dpa

02. Mai 2018, 14:34 Uhr

Eine neue Hochsee-Forschungsyacht für die Meeres- und Klimaforschung ist in Greifswald gebaut worden. Die 22 Meter lange Segelyacht mit Hybridantrieb wurde am Mittwoch von der Werft Michael-Schmidt-Yachtbau zu Wasser gelassen und soll am 11. Mai in Kiel getauft werden. Mit dem hochspezialisierten Schiff wollen Forscher künftig im Atlantik, im Südpolarmeer und im Ostpazifik kontaminationsfrei Meerwasser-, Plankton- und Luftproben sammeln und auf dem laboreigenen Schiff analysieren, wie eine Sprecherin des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz sagte. Das Institut ist Betreiber des Schiffes. Der Neubau wurde mit 3,5 Millionen Euro von der Schweizer Werner Siemens-Stiftung finanziert.