Justiz : Hoffmeister: Kindesmissbrauch härter bestrafen

Mecklenburg-Vorpommern dringt auf eine härtere Bestrafung von Kinderpornografie und sexueller Gewalt gegen Kinder. «Kindern muss der größtmögliche Schutz entgegengebracht werden, den wir als Staat leisten können. Sie sind unsere Zukunft», begründete Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) eine Bundesratsinitiative des Landes, die am Freitag in die Länderkammer in Berlin eingebracht werden soll. Offenbar soll damit der zeitliche Druck auf eine Gesetzesänderung erhöht werden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte am Mittwoch in Berlin empfindlichere Strafen unter anderem für die Verbreitung von Kinderpornografie angekündigt.

Avatar_prignitzer von dpa

02. Juli 2020, 07:51 Uhr