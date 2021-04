Justiz : Hoffmeister: Viel Interesse am digitalen Jura-Infotag

Der erste digitale Jura-Infotag der Universität Greifswald hat laut Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) deutschlandweit Interesse an einem Referendariat im Nordosten geweckt.

Schwerin | „An den über 70 Bewerbungen für einen Referendariatsplatz in Mecklenburg-Vorpommern sehen wir, dass immer mehr Jura-Studierende aus anderen Ländern herkommen wollen“, sagte Hoffmeister am Sonntag. In den vergangenen Jahren seien immer mehr Referendare eingestellt worden. Im Dezember 2019 seien es 52 gewesen, im Juni 2020 dann 53, im Dezember 2020 w...

