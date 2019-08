Wetter : Hohe Temperaturen ziehen viele an die Küsten

Sonnenschein, blauer Himmel und hohe Temperaturen haben viele Menschen bereits am Samstagvormittag an die Küsten Mecklenburg-Vorpommerns und Schleswig-Holsteins gelockt. So waren die Ostseestrände in Warnemünde und Travemünde gut besucht, das Gleiche gilt für den Nordseestrand bei Dagebüll.

von dpa

24. August 2019, 13:43 Uhr

Während sich die Strände und Ufer der Küste und Seen nach und nach füllten, war es auf den Zufahrtsstraßen ruhig. Es gebe keine Einschränkungen, teilten die Leitstellen der Polizei mit. «Wir freuen uns, dass Anwohner und Urlauber ihren Weg auf die Insel Rügen finden und alles flüssig läuft», hieß es beispielsweise aus Neubrandenburg.

Verantwortlich für die Sommergefühle ist das Hochdruckgebiet Corina. Für Samstag sind teils Temperaturen bis über 30 Grad möglich. «Aus aktueller Sicht setzt sich diese Wetterlage sogar bis zur Wochenmitte fort», erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD).