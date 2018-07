Brände : Hoher Sachschaden bei Brand während der Ernte

von dpa

21. Juli 2018, 10:43 Uhr

Bei Erntearbeiten in der Nähe von Alt Rehse (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind ein Traktor, eine Rundballenpresse und 15 Hektar Weizen verbrannt. Nach Angaben der Polizei war die an den Traktor gekoppelte Rundballenpresse aufgrund eines technischen Defekts am Freitagnachmittag in Brand geraten. Das Feuer habe sich sehr schnell ausgebreitet und den Traktor sowie das Getreidefeld entzündet. Die Feuerwehr habe den Brand zügig gelöscht. Der Schaden wurde auf 130 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.