Brände : Hoher Sachschaden nach Brand in Holzlager

03. Juni 2020, 05:24 Uhr

Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Dienstagabend ein Sachschaden von mindestens 500 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war zunächst unklar, wie es zu dem Brand der Halle auf dem Gelände eines holzverarbeitenden Betriebes kam. 213 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.