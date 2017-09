Leute : Holger Biege wird 65: Geburtstagskonzert von Kollegen

Der nach einem Schlaganfall gelähmte Sänger, Komponist und Dichter Holger Biege wird 65 Jahre alt. Seinen Geburtstag feiert der in Greifswald geborene Künstler am Dienstag (19. September) in Bad Kleinen in Nordwestmecklenburg. Musikerkollegen wie Tina Roger und ehemalige Bandmitglieder spielen für ihn, berichtete der Rechtsanwalt Joachim Behl aus Bad Kleinen, ein Mitorganisator des mittlerweile dritten Geburtstagskonzertes.