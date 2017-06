Regierung : Holter scheint als neuer Bildungsminister gesetzt

Vertreter der rot-rot-grünen Koalition in Thüringen rechnen mit einer Berufung des Linken-Politikers Helmut Holter zum neuen Bildungsminister. «Niemand dementiert mehr, dass Holter es wird», sagte ein Vertreter der Regierungskoalition am Montag. Holters Name wird seit einigen Tagen gehandelt, wenn es um die Nachfolge der seit Monaten kranken Bildungsministerin Birgit Klaubert (Linke) geht.