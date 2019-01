Denkmäler : Holzwurmbekämpfung an großer Orgel Vorpommerns gestartet

Fachleute haben am Montag damit begonnen, eine der größten Orgeln in Vorpommern vor der Zerstörung durch den Holzwurm zu retten. Es handelt sich um die historische Buchholz-Grüneberg-Orgel in der Demminer Kirche St. Bartholomaei, wie Pastor Martin Wiesenberg sagte. Als Erstes sollen die betroffenen Hölzer der Orgelempore und des Gehäuses mit einem speziellen Schädlingsbekämpfungsmittel gestrichen oder eingesprüht werden. «Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Mittel», sagte Uwe Schefferski von der Tischlerei Antikhandel & Restaurierung Grapzow. Die gesamte Holzwurmbekämpfung in der Kirche werde mindestens ein Jahr dauern.

von dpa

07. Januar 2019, 12:25 Uhr

Die riesige Orgel mit 4000 Pfeifen wurde 1819 vom Berliner Baumeister Simon Buchholz (1758-1825) erbaut und 1867 vom Stettiner Baumeister Barnim Grüneberg (1828-1907) stark erweitert. Sie gilt laut Kirchengemeinde als größte in Deutschland erhaltene Orgel des Stettiner Orgelbauers Grüneberg.