Fußball : HSV-Talent Heil soll Spielpraxis sammeln: Auf Leihbasis

Ogechika Heil wird den Hamburger SV verlassen.

Hamburg | Wie der norddeutsche Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, geht der 20 Jahre alte Flügelstürmer auf Leihbasis zu den Go Ahead Eagles Deventer in die Niederlande. Dort soll das Talent, das in der vorigen Saison vom damaligen Coach Daniel Thioune zu den Profis geholt wurde und sechs Partien für sie bestritt, Spielpraxis sammeln. Heil soll im Sommer...

