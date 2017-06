Unfälle : Hubschrauber in Rostock abgestürzt: Drei Leichtverletzte

vergrößern 1 von 1 Foto: Stephan Jansen 1 von 1

Bei einem Hubschrauberabsturz sind im Rostocker Yachthafen Hohe Düne drei Menschen leicht verletzt worden. Der Helikopter sei am Freitagnachmittag mit den Rotorblättern an einem Mast hängengeblieben, aus geringer Höhe heruntergefallen und in zwei Stücke zerbrochen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Drei Menschen seien leicht verletzt worden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der Sender Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern darüber berichtet.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 18:54 Uhr