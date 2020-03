Gesundheit : Hunderte Corona-Kontrollen: Ermittlungen gegen Uneinsichtige

Um das Touristenverbot im Nordosten durchzusetzen, müssen Polizisten einiges bieten. Manche wollen nicht abreisen, andere wollen unbedingt feiern und einige Hotels vermieten immer noch Zimmer.

23. März 2020, 19:49 Uhr

Neubrandenburg/Stralsund/Rostock (dpa/mv) - Corona-Kontrollen beschäftigen die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin stark. Wie das Innenministerium in Schwerin am Montag mitteilte, überprüften Beamte an elf Kontrollstellen im Land bislang die Insassen von 7600 Fahrzeugen. In 1140 Fällen seien die Reisenden wegen des seit der Vorwoche geltenden Touristenverbots zurückgewiesen worden. Angehörige der beiden Polizeipräsidien und der Landesbereitschaftspolizei seien darüber hinaus in Badeorten und anderen touristischen Hotspots unterwegs, um über das Verbot von Urlaubsreisen zu informieren. Besitzer von Ferienwohnungen dürfen diese selbst auch nicht nutzen.

Wie die Polizeipräsidien in Rostock und Neubrandenburg mitteilten, mussten ihre Beamten am Wochenende knapp 380 Mal zu Corona-Kontrollen ausrücken. Dabei wurden etliche Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet, wie Sprecher erklärten.

So wurden Beamte an der Mecklenburgischen Seenplatte bei einem Einsatz in Neustrelitz von einer angetrunkenen Frau aus Berlin, die abreisen sollte, bespuckt. Die 39-Jährige habe dazu erklärt, sie habe Corona. Die Frau und ihr Mann waren bei Bekannten in einem Garten. Die Frau habe sich später entschuldigt. Sie muss sich laut Polizei dennoch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Nötigung verantworten.

Außerdem wurden unter anderem Garagenpartys und größere Treffen in Gartenanlagen aufgelöst sowie eine kurzfristig anberaumte Mitarbeiterversammlung einer Firma in Neustrelitz mit Hilfe des zuständigen Ordnungsamtes verhindert. Mehrfach versuchten Autofahrer aus Brandenburg, die Einreisekontrollen zu umfahren.

Das Rostocker Präsidium, das für die westliche Landeshälfte zuständig ist, registrierte knapp 230 Einsätze. Dabei wurden zwölf Ermittlungsverfahren eingeleitet. So wurde unter anderem ein Club geschlossen. Der Betreiber hatte seine Gäste bewusst über Hintertüren eingelassen, um trotz der Verbote zu feiern. Zudem seien Ferienwohnungen und Hotelzimmer an Auswärtige vermietet worden, was untersagt ist.

Meist hätten Hinweise besorgter Bürger zu den Rechtsverstößen und Ansammlungen in Garagen und Gärten geführt. Die Angesprochenen in den Gärten hätten sich kooperativ gezeigt und seien auseinandergegangen. Mit den Einsätzen «zur Gefahrenabwehr» wollen die Behörden die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus zurückdrängen.

Um einer Ansteckung der Polizisten mit dem Coronavirus möglichst entgegenzuwirken, erließ das Innenministerium nach eigenen Angaben mehrere Dienstanweisungen. So gebe es klare einsatztaktische Anweisungen und Hinweise, wie sich die Polizeibeamten im täglichen Dienst zu verhalten haben und welche Schutzausstattung in bestimmten Einsatzszenarien anzulegen ist, hieß es. Schutz- und Hygieneausstattung in Dienststellen und auf Einsatzfahrzeugen seien aufgestockt worden.