Internet : Hunderte demonstrieren im Norden gegen Urheberrechtsreform

Hunderte Menschen haben am Samstag in Rostock und in Schwerin gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform und mögliche Beschränkungen im Internet demonstriert. In Rostock gingen laut Polizei etwa 1000 Menschen unter dem Motto «Save your Internet» auf die Straße, wie ein Sprecher sagte. Die Kundgebung, die auf dem Universitätsplatz begonnen hatte, sei entspannt, friedlich und ruhig gewesen. In Schwerin waren der Polizei zufolge etwa 30 Menschen dem Aufruf gefolgt.

von dpa

23. März 2019, 17:48 Uhr

Bundesweit waren Demos in etwa 40 Städten angekündigt. In Hamburg machten sich etwa 7000 Menschen gegen die geplante Reform stark. Am Dienstag will das Europaparlament über die Reform entscheiden. Mit der Reform soll das veraltete Urheberrecht an das Internet-Zeitalter angepasst werden. Kritiker befürchten, dass durch das Vorhaben der EU die Meinungsfreiheit im Internet eingeschränkt werden könnte. Anbieter-Plattformen wie YouTube sollen in Zukunft bereits beim Hochladen überprüfen, ob Inhalte urheberrechtlich geschütztes Material enthalten. Das geht nach Meinung vieler Kritiker nur über automatisierte Filter, bei denen die Gefahr bestehe, dass viel mehr als eigentlich nötig aussortiert wird.